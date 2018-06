Verkehr soll Differdinger Ortskern umfahren

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die Technik ist beeindruckend. Je nach Verkehrslage passen sich die Ampeln an und bevorzugen eine Fahrspur», schwärmt der Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini, als er über die intelligenten Ampeln an der Kreuzung vor dem Bahnhof spricht. «Ich war zunächst skeptisch. Aber sie funktionieren tadellos.»

Die Bauarbeiten an der Kreuzung sind bald vollständig abgeschlossen. Fertigzustellen sind lediglich noch die Bürgersteige. Im Falle der Rue Emile Mark müssen sich die Verkehrsteilnehmer noch etwas länger gedulden. An der Kreuzung mit der neuen Umgehungsstraße wird noch an den Gas-, Wasser, und Stromleitungen gearbeitet.

«Es dauert noch zwei Wochen, bis die Straße in beide Richtungen frei ist. Aber die Bauarbeiten werden noch vor den Sommerferien abgeschlossen», versichert Traversini. Die Geschwindigkeit soll dann auf 20 oder 30 km/h reduziert werden, um Unfälle zu vermeiden. Dadurch wollen wir aber auch erreichen, dass mehr Autofahrer die Umgehungsstraße nehmen», erklärt Traversini, der sich bald mit dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung zu dem Thema austauschen wird.

(Gaël Padiou/L'essentiel)