Wie werden die Tram-​​Haltestellen benannt?

«Die Namen der Haltestellen werden in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden ausgewählt», lautete die Antwort von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) auf die Frage vom ADR-Abgeordneten Fred Keup. Letzterer hatte kritisiert, dass die Tram-Haltestell nicht systematisch einen Namen in luxemburgischer Sprache erhalten.

Namen der Straßenbahnhaltestellen



Am Kirchberg



Pafendall – Rout Bréck

Philharmonie – Mudam

Europaparlament / Parlement européen

Coque

Universitéit

Nationalbibliothéik / Bibliothèque nationale

Alphonse Weicker

Luxexpo



Im Stadtzentrum



Stäreplaz / Étoile

Faïencerie

Theater

Hamilius

Place de Metz

Paräisser Platz / Place de Paris

Gare centrale

«Die Namen müssen für die Tramfahrer leicht zu merken und in den drei offiziellen Sprachen gut verständlich sein», ergänzte der Minister. Außerdem seien sie nach ihrer geografischen Lage benannt – in Bezug auf naheliegende Orte, Gebäude und Straßen. Bausch gibt aber zu, dass «die luxemburgische Sprache in den Vordergrund gestellt werden sollte», da «es wichtig ist, Namen zu bewahren, die mit der Landesgeschichte und -kultur in Verbindung stehen».

Dennoch würden selbst Luxemburger gewisse Orte nicht mit dem luxemburgischen Namen bezeichnen. Niemand würde beispielsweise die Place de Metz als «Metzer Platz» bezeichnen. Auch «Zentralgare» hätte laut des Ministers albern geklungen, da dieser Begriff von keinem Luxemburger benutzt würde. Deswegen hieße die Haltestelle dementsprechend «Gare centrale». «Unser Multikulturalismus ist übrigens in den geografischen Angaben oder Haltestellennamen widerspiegelt und das sollte in Zukunft auch so bleiben», betonte Bausch zum Schluss.

