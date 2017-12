Massive Störung des Luxemburger Zugverkehrs

Artikel per Mail weiterempfehlen

An der französischen Grenze ist der Pendlerverkehr stark beeinträchtig. Seit 5 Uhr morgens am heutigen Donnerstag verkehrt kein Zug mehr zwischen Esch/Alzette und Audun-le-Tiche, so die CFL. Grund für die Zugausfälle seien «Störungen im Netz». Alle Züge werden bis 21:10 Uhr gestrichen.

Für Grenzgänger stellt die CFL jedoch Ersatzbusse von Esch/Alzette nach Audun-le-Tiche zur Verfügung.

