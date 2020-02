Verkehrsunfälle wegen Straßenglätte

Der ACL und die Polizei haben mehrere Unfälle gemeldet. Einige Male hat es geknallt, weil die Straßen durch den Frost glatt waren. Der ACL warnt Autofahrer, weiterhin besonders vorsichtig zu fahren.

Auf der A3 in Richtung Thionville-Luxemburg kam es am Kreuz Bettemburg zu einem Auffahrunfall. Ein Stau war die Folge. Auf der N15 bei Wiltz ist ein Auto von der Straße abgekommen. Dort sei die Straße besonders rutschig, warnt die Polizei. Ein weiterer Unfall ereignete sich in in der Rue d'Esch in Monnerich, wo der Verkehr stark gestört ist.

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der CR 122 zwischen Dreiborn und Flaxweiler. Der Verkehr ist dort nach dem Unfall einspurig. Auch auf dem CR106 zwischen Limpach und Schouweiler ist nach einem Unfall eine Spur blockiert.

