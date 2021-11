Croissants gegen häusliche Gewalt

«Morgens ein Croissant zu kaufen, ist eine Alltagshandlung und ein wichtiger Moment, um mit Menschen in Kontakt zu kommen», sagte Taina Bofferding, Ministerin für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Deshalb hat das Ministerium für seine Sensibilisierungskampagne für Opfer, Zeugen und Täter häuslicher Gewalt «Gewalt kënnt net an Tut» (Gewalt kommt nicht in die Tüte) die Hilfe von Bäckern in Anspruch genommen.

Der Slogan wurde zusammen mit Links zu Hilfeseiten auf 100.000 Tüten gedruckt, die in den nächsten Wochen in 60 Fischer Bäckereien und 17 Filialen von Jos & Jean-Marie verteilt werden. «Wenn man so Menschen sagen kann, dass sie auf sich selbst und ihre Mitmenschen achten sollen, ist das eine gute Sache», sagte Carole Muller, CEO der Fischer Bäckereien.

Die kostenlose Verteilung von Croissants auf der Straße, die den Start der Kampagne am Mittwochmorgen begleitete, fand bei den Passanten großen Anklang. «Es ist ziemlich kompliziert, Zeuge zu sein und nicht zu wissen, was man tun soll», erzählte eine 37-jährige Passantin. «Es gibt immer noch viele Vorurteile und Missverständnisse in Bezug auf häusliche Gewalt, und es ist gut, darüber sprechen zu können.»

(sg/L'essentiel)