Heftige Orkanböen in Luxemburg erwartet

Meteorologen warnen vor einem Sturmtief, das am Sonntagabend Luxemburg erreicht. Auch am Montag und Dienstag wird es noch über das Land hinwegziehen. Nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Météolux können die Windgeschwindigkeiten am Sonntag bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreichen– was einem schweren Sturm entspricht. Bei solchen Geschwindigkeiten können Bäume entwurzelt werden, Baumstämme brechen und größere Schäden an Häusern entstehen.

«Nach den aktuellsten Wetterdaten wird der Sturm in der Nacht von Sonntag auf Montag am heftigsten. Wir gehen derzeit davon aus, das wir Warnstufe «orange» ausgeben müssen», erklärt ein Sprecher von Météolux im Gespräch mit L'essentiel. Dann erreicht der Wind Spitzengeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometern – in exponierten Lagen sogar noch mehr. Diese orkanartigen Böen können schwere Schäden in den Wäldern verursachen, Dächer abdecken und sogar Autos aus der Spur werfen und Mauern beschädigen – in den Wäldern und auf den Straßen wird es also auch gefährlich für den Menschen.

Am Montag gesellen sich starke Niederschläge zu dem Starkwind. Den Großteil des Niederschlags erwartet Météolux vor Tagesanbruch. Innerhalb von sechs Stunden sind 23 Liter pro Quadratmeter möglich. Am Dienstag geht die Windgeschwindigkeit zunächst auf 90 km/h zurück. Erst am Mittwoch beruhigt sich die Wetterlage.

(sw/L'essentiel)