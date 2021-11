Wenige tägliche Raucher in Luxemburg

Luxemburg ist eines der EU-Länder mit den wenigsten täglichen Rauchern, bezogen auf die Bevölkerung ab 15 Jahren. Dies geht aus einer Eurostat-Studie hervor, die auf Daten aus dem Jahr 2019 basiert. Demnach lag der Anteil an Rauchern im Großherzogtum bei 10,4 Prozent. Nur Schweden (6,4 Prozent) und Finnland (9,9 Prozent) hatten einen niedrigeren Prozentsatz. Die drei Spitzenreiter der Rangliste sind dagegen Bulgarien (28,7 Prozent), Griechenland (23,6 Prozent) und Lettland (22,1 Prozent).

Unter den täglichen Raucher in Luxemburg waren mehr Männer als Frauen, wobei das Gefälle weit weniger deutlich ausfällt, als man zunächst vermuten könnte. So rauchen 11,7 Prozent der männlichen Einwohner, demgegenüber stehen 9,2 Prozent Raucherinnen in der weiblichen Bevölkerung. Unter den täglichen Rauchern gaben 7,5 Prozent an, weniger als 20 Zigaretten am Tag zu konsumieren. Nur 3 Prozent sagten, sie würde 20 oder mehr Glimmstängel am Tag rauchen.

Anteil der täglichen Raucher im Jahr 2019, nach Geschlecht (Quelle: Eurostat)

Andere Methode, höherer Wert

Die Beobachtungen von Eurostat weichen deutlich von Ergebnissen des Marktforschungsinstituts TNS Ilres ab. TNS Ilres kommt nach eigenen Befragungen zu dem Ergebnis, dass der Anteil der täglichen Raucher im Jahr 2019 bei 17 Prozent der Gesamtbevölkerung liegen. «Dieser Unterschied lässt sich durch den Erhebungszeitraum erklären», sagt Tommy Klein, er ist Leiter des Kundenservice bei TNS Ilres. «In unserer Studie wurden die Befragten ein Jahr lang beobachtet, während Eurostat die Antworten zu einem bestimmten Zeitpunkt erhebt.», so Klein weiter. Außerdem spiele auch die Größe der Stichprobe der Befragten eine Rolle.

Die Eurostat-Daten dagegen stammen aus der europäischen Gesundheitsumfrage («European Health Interview Survey» -EHIS). Dabei werden alle fünf Jahre Gesundheitszustand, gesundheitliche Versorgung, Demographie sowie Einflussfaktoren auf die Gesundheit untersucht. Zu diesen Faktoren zählt auch der Tabakkonsum der Probanden. Die Erste Welle der Befragungen fand zwischen 2006 und 2009 statt, damals war jedoch das Großherzogtum noch nicht unter den teilnehmenden Mitgliedsstaaten. Erst an der zweiten Welle (EHIS 2, zwischen 2013 und 2015) hat sich Luxemburg 2014 beteiligt.

Anteil der täglichen Raucher im Jahr 2019, aufgeschlüsselt nach Konsumniveau. (Quelle: Eurostat)

(ol/hoc/L'essentiel)