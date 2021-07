Video lässt Zerstörungskraft der Sauer erahnen

Die Sauer ist in den vergangen Stunden so stark angestiegen, dass sie sich in einen reißenden Strom verwandelt hat. Ein junger Mann hat am Nachmittag in Moersdorf die Zerstörungskraft des Flusses mit seiner Kamera festgehalten. Auf seinen Videos ist zu sehen, wie Campingfahrzeuge weggespült werden und an einer Brücke wie Spielzeug in alle Einzelteile zerfetzt werden.

(sw/L'essentiel)