«Wir brauchen höhere Bauten für mehr Wohnraum»

Die Entwicklung des Luxemburger Stadtteils Cloche d'Or geht in die zweite Phase. «Insgesamt ist bereits die Hälfte der 600.000 Quadratmeter großen Gesamtfläche bebaut worden. Wenn alles gut geht, werden die Arbeiten im Zeitraum zwischen 2025 und 2030 abgeschlossen», sagt Immobilieninvestor Flavio Becca, dessen Firma Grossfeld für die Entwicklung des Bezirks verantwortlich ist.

Die Fläche für den Wohnungsbau ist von zunächst 70.000 Quadratmetern auf 200.000 Quadratmeter ausgeweitet worden. Die Immobilien werden auf der Messe «Move Property Expo», die bis zum 17. Oktober im Einkaufszentrum Cloche d#Or vorgestellt. «Etwa 200 Immobilien werden zum Verkauf angeboten», erklärt Michel Knepper, Betriebsdirektor bei Grossfeld.

Höhere Gebäude gegen die Wohnungsnot

Derweil richtet Flavio Becca seinen Blick nach Bartringen, Düdelingen und Fingig, wo der Investor weiteren Wohnraum schaffen will. «Um mehr Wohnraum zu schaffen, müssen höhere Bauten genehmigt werden. Zwei Stockwerke reichen nicht aus», sagt der Geschäftsmann. «Die Menschen akzeptieren diese Art von Gebäuden», pflichtet ihm Knepper bei und erklärt, dass die Wohnungen in den Zenith-Türmen an der Cloche d'Or bereits zu 95 Prozent verkauft worden seien. In deren Nachbarschaft sind drei neue, etwa 60 Meter hohe Gebäude geplant, in denen 300 Wohneinheiten entstehen sollen.

Was die explodierenden Immobilienpreise angeht, «dürfen wir nicht glauben, dass die Bauunternehmer dafür verantwortlich sind. Wir haben vor 22 Jahren an der Cloche d'Or begonnen. Es kam immer wieder zu Verzögerungen durch die Verwaltung, wodurch wir hohe Zinsen zahlen müssen. All dies wirkt sich auf den Endpreis aus», sagt Becca.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)