Luxemburg erlaubt Mix aus Astra und Biontech

In den vergangenen Tagen sind die Infektionszahlen im Großherzogtum wieder in die Höhe geschnellt. Am gestrigen Mittwoch meldete die Santé 201 Corona-Ansteckungen. Am Donnerstagnachmittag traten nun Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und Vizepremier Dan Kersch (LSAP), der den an Covid-19 erkrankten Premierminister Xavier Bettel (DP) vertrat, vor die Presse, um sich zu den neuen Beschlüssen des Regierungsrats zu äußern.

Kersch teilte zunächst mit, dass Xavier Bettel auf dem Weg der Besserung ist. Des Weiteren erklärte der Vizepremier, dass die zuletzt beschlossenen Lockerungen beibehalten werden. Ab dem kommenden Freitag (16. Juli) sind auch Treffen von mehr als zehn Personen im privaten Rahmen möglich. Allerdings sind bei diesen Treffen nach 24 Uhr zertifizierte Tests notwendig. Schnelltests, die man selbst durchführen kann, sind dann nicht mehr gültig. Ob dies eingehalten wird, werde verstärkt kontrolliert. Außerdem wird der Urlaub aus familiären Gründen bis zum 14. September verlängert.

Kreuzimpfungen ab Freitag

Kreuzimpfungen mit zwei verschiedenen Impfstoffen sind ab dem morgigen Freitag auch in Luxemburg möglich. Dafür sei der Vorrat des Landes groß genug. Menschen im Alter unter 55 Jahren, die als erste Dosis den Impfstoff von Astrazeneca erhalten hat, können sich bei der Zweitimpfung auch einen mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna spritzen lassen. Immunschwache können auch in bestimmten Fällen auch eine dritte Dosis erhalten. Für Johnson&Johnson-Geimpfte ist derzeit keine Kreuzimpfung vorgesehen.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert berichtete im Anschluss von einem «bedenklichen Anstieg» der Neuinfektionen. Innerhalb von nur einer Woche seien diese von 107 auf 787 gestiegen. Die Situation in den Krankenhäusern und den Altersheimen sei zum jetzigen Zeitpunkt noch entspannt. Was die hohe Zahl der Neuinfektionen angeht, steche das Großherzogtum derzeit im Vergleich zu den Nachbarländern heraus. Lenert führte diese Tatsache auf die hohe Zahl der durchgeführten Tests zurück.

Höhere Strafen für Veranstalter

Die steigenden Infektionszahlen seien das Resultat des Nationalfeiertags: Viele Feiernde hätten sich nach Angaben Lenerts nicht an die Hygieneregeln und die geltenden Vorschriften gehalten. «Es haben sich aber nicht nur junge Menschen infiziert. 16 Prozent davon wurden in der Altersgruppe von 45 bis 60 Jahren festgestellt», erklärte die Gesundheitsministerin. Auf die Lage in den Krankenhäusern hätten sich diese Ansteckungen aber nicht nennenswert ausgewirkt.

Die Gesundheitsministerin betonte, wie wichtig ein kompletter Impfschutz im Kampf gegen die Pandemie ist. In diesem Rahmen rief Lenert die Bürger dazu auf sich impfen zu lassen. Die Impfkampagne zeige bereits Wirkung: Etwa 70 Prozent der Menschen im Alter über 18 Jahren hätten mindestens ihre Erstimpfung erhalten. Die restlichen 30 Prozent wolle die Regierung durch Kampagnen überzeugen Kampagnen setzen. Außerdem würden die 180 Arztpraxen, die künftig Impfungen vornehmen, weitere Ungeimpfte anlocken.

Schwere Verstöße gegen die geltenden Maßnahmen von Veranstaltern ziehen künftig eine höhere Strafe nach sich: Der maximale Satz wird von 4000 auf 6000 Euro angehoben.

(sw/L'essentiel)