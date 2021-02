Rotarex investiert und atmet durch

Vom plötzlichen Ausbruch der Corona-Krise war man auch bei Rotarex überrascht worden. Die Nachfrage nach medizinischer Gerätschaft stieg plötzlich sprunghaft an und beim Konzern mit Sitz in Lintgen nördlich der Hauptstadt konnte man seinerzeit nicht alle Aufträge annehmen, die eingegangen waren. Das Industrieunternehmen hat reagiert und in neue Produktionslinien investiert, die am Montag Wirtschaftsminister Franz Fayot und Erbprinz Guillaume vorgestellt worden sind.

Mit den neuen Linien habe das Unternehmen seine Produktionskapazität verdoppelt. Zum Produktspektrum gehören Ventile und Regler, die zur Verabreichung von Sauerstoff und anderen medizinischen Gasen an Patienten mit Atemnot eingesetzt werden. Gleichzeitig stelle Rotarex Komponenten wieder im Haus her, die zuvor von Subunternehmern geliefert worden seien. «Wir haben bessere Durchlaufzeiten und eine bessere Rückverfolgbarkeit, wodurch wir auf unseren Märkten wettbewerbsfähiger werden», fasst Isabelle Schmitz, Präsidentin von Rotarex Solutions, zusammen. In der Sparte des Familienunternehmens sind insgesamt 1600 Mitarbeiter beschäftigt, 780 davon in Luxemburg.

«Konkreter Beitrag»

Außerdem habe man in Forschungs- und Entwicklungsprojekte investiert, um die Effizienz der medizinischen Produkte zu verbessern. Die Investition in Höhe von insgesamt 6 Millionen Euro ist vom Wirtschaftsministerium im Rahmen der Corona-Subvention gefördert worden, da Rotarex mit seiner Medizinsparte einen «konkreten Beitrag zum Kampf gegen die Covid-19-Pandemie leistet», wie Minister Fayot mitteilte. Mit Medizinprodukten erwirtschaftete das Unternehmen im vergangenen Jahr 20,5 Millionen Euro Umsatz bei einem Konzernumsatz von 205 Millionen Euro.

Der auf die Verteilung von Gasen für Industrieprozesse spezialisierte Konzern beliefert Kunden aus der Lebensmittelbranche genauso wie die Automobil- und Raumfahrtbranche. Rotarex-Produkte kommen darüber hinaus auch in Brandschutzanlagen zum Einsatz. Im Jahr 2022 feiert der Konzern sein hundertjähriges Jubiläum. Noch in diesem Jahr beginnt die Firma mit dem Bau einer neuen, 30.000 Quadratmeter großen Konzernzentrale in Bissen. In den Neubau werden 100 Millionen Euro investiert.

(mv/L'essentiel)