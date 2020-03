Putzfrau erlebt Albtraum wegen leichter Erkältung

«Was ich am Montag durchmachen musste, war unglaublich», sagt Sonia* im Gespräch L'essentiel. Wegen dem um sich greifenden Coronavirus, musste sie am vergangenen Montag einen wahren Spießrutenlauf über sich ergehen lassen. Denn was für die in Luxemburg für eine Zeitarbeitsfirma arbeitende Putzfrau aus Frankreich ein normaler Arbeitstag sein sollte, verwandelte sich schnell in einen Alptraum.

Angefangen habe alles, als sie leicht hustend einer Kollegin erzählte, dass sie am Vorabend ein bisschen Fieber gehabt habe. Der Sohn des Chefs der Firma, in die sie an dem Morgen geschickt wurde, habe das mitbekommen und sie nach Hause geschickt. «Er hat mich regelrecht beschimpft und gesagt, dass ich nicht mehr zu kommen brauche», erzählt sie.

Als sie sich bei der Telefonhotline melden sollte, «dauerte es eine Viertelstunde bis ich jemanden erreichen konnte. Als endlich jemand ans Telefon ging, wurde mir gesagt, dass ich mich mit meinem Hausarzt in Frankreich in Verbindung setzten solle», so die Grenzgängerin weiter. Doch dieser lehnte die Patientin aufgrund des potenziellen Ansteckungsrisikos ab und riet ihr, in Luxemburg einen Arzt aufzusuchen.

Von der CNS abgewiesen, von Passanten «beschimpft»

Sonia habe sich in der Folge bei der luxemburgischen Krankenkasse (CNS) gemeldet, wo sie zur Notrufnummer 112 weitergeleitet worden sei. Angesichts der Beschreibung ihrer Symptome habe sie gesagt bekommen, dass sie völlig gesund sei. Um auf Nummer sicher zu gehen, sei ihr trotzdem empfohlen worden, sich im Escher Krankenhaus untersuchen zu lassen. Auf dem Weg dorthin sei sie von Passanten «beschimpft» worden, weil sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine Schutzmaske trug. «Eigentlich wollte ich mich und die anderen Menschen nur schützen. Aber viele sahen in mir eine Gefahr», sagt sie.

Im Krankenhaus habe sich herausgestellt, dass ihre Körpertemperatur völlig normal (37,1 Grad) sei. Trotzdem sei ein weiterer Test durchgeführt worden. Nach einer Stunde habe sich endlich herausgestellt, dass sie sich nicht nicht mit Covid-19-Virus infiziert hatte, sondern «nur» an einer leichten Lungenentzündung erkrankt sei. Ihre Arbeit konnte sie wieder aufnehmen. Allerdings bat sie ihren Vorgesetzten darum, nicht mehr in der Firma arbeiten zu müssen, in der sie ihren Arbeitstag begann.

* Name wurde von der Redaktion geändert

(jg/L'essentiel)