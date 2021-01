Paulette Lenert verteidigt die Maßnahmen

In der Woche vom 28. Dezember bis zum 3. Januar sank die Zahl der in Luxemburg diagnostizierten Corona-Infektionen im Vergleich zur Vorwoche um elf Prozent, von 1267 Fällen auf 1135. Die positiv getesteten Patienten seien dabei deutlich jünger mit einem Durchschnittsalter von 38,4 Jahren im Vergleich zu 41,1 Jahren in der Vorwoche, so die Gesundheitsministerin. Die Inzidenzrate fiel auf 181 Fälle pro 100.000 Einwohner, verglichen mit 202 eine Woche zuvor.

Für Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) ist es «schwierig, Schlussfolgerungen aus dieser Woche zu ziehen, da wir viel weniger Tests als üblich durchgeführt haben (33.948 im Vergleich zu 49.875 in der Woche davor, Anm. d. Red.). Deshalb neigen wir dazu, mehrere Wochen gemeinsam zu analysieren». Um die am Dienstag angekündigten Maßnahmen vorzubereiten, hat die Regierung daher die Entwicklung der letzten drei Wochen ausgewertet.

« Januar bleibt kritisch »

«Der Januar bleibt kritisch», so die Ministerin. «Wir haben keinen so genauen Überblick über die Zeit der Feiertage, wie wir es gerne hätten». Erst in ein paar Tagen wird klar sein, ob Weihnachten und Silvester und das Auftreten des britischen Virusstammes die Pandemie in Luxemburg wieder anheizen werden. Vor diesem Hintergrund wurden die von der Regierung am Dienstag angekündigten Entscheidungen von der Opposition und dem saarländischen Ministerpräsidenten kritisiert. Paulette Lenert verteidigt die Schlussfolgerungen der Regierung.

«Diese Reaktionen erfolgen ohne Kenntnis der Details unserer Gesundheitsmaßnahmen und -protokolle. Es ist ein Maßnahmenpaket, das wir für sehr umsichtig halten», so die Ministerin. «Wir haben restriktivere Maßnahmen ergriffen, wo wir wirklich eine Gefahr sehen, also in allen Situationen mit engem Kontakt. Zum Beispiel für alle sportlichen Aktivitäten. Es war in Vierergruppen möglich, also haben wir es auf zwei reduziert». Darüber hinaus weist Lenert darauf hin, dass Bars und Restaurants weiterhin geschlossen bleiben. «Für alle Treffen und Versammlungen haben wir immer noch sehr strenge Regeln», so die Ministerin. Die Regeln für Versammlungen von mehr als zehn Personen sind ebenfalls sehr streng: Sie müssen zwei Meter voneinander entfernt sein, sitzen und eine Maske tragen. «Ich glaube nicht, dass irgendein Land in diesem Bereich so strenge Regeln hat wie Luxemburg. Es ist ein dreifacher Schutz, den wir fordern. Was die Aktivitäten angeht, kann man es als Entspannung sehen, aber gleichzeitig haben wir entsprechende Regeln aufgestellt».

(jw/L'essentiel)