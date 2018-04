Bankbomber haben auch Luxemburg im Visier

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Rheinland-Pfalz kommt es seit über einem Jahr regelmäßig zu Gasattacken auf Geldautomaten. Am 20. März fand ein ähnlicher Überfall auch auf die Postfiliale in Niederanven statt. Die Vermutung liegt nahe, dass die Tat von denselben Tätern begangen worden ist.

Dazu passt die Stellungnahme der Pressestelle der Polizei Mainz. Pressesprecherin Heidi Nägel teilte auf Anfrage von L’essentiel mit, dass es sich bei den Überfällen um «Gruppenkriminalität» handele. Das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz bestätigte seinerseits, dass es «im Rahmen des kriminalpolizeilichen Erkenntnisaustausches über das gemeinsame Zentrum in Luxemburg auch Kontakte zur Police Grand-Ducale» gebe. Die Luxemburger Polizei wiederum wollte «zu laufenden Ermittlungen keine Stellungnahme abgeben», wie eine Sprecherin sagte.

Bandenkriminalität nach eingespieltem Schema

Natürlich sei es möglich, dass manche der Überfälle von «Trittbrettfahrern» begangen würden, wie Heide Nägel sagte. «Wir haben aber Hinweise darauf, dass es sich dabei um Wiederholungstäter handelt.» Zumindest sei «ein loser Zusammenhalt» unter den Bandenmitgliedern wahrscheinlich, auch wenn die verschiedenen Überfälle von «wechselnden Mitgliedern» derselben Tätergruppe ausgeführt werden, so Nägel weiter.

Die Überfälle laufen auch alle nach dem gleichen Schema ab: Sie finden immer nachts statt, die Täter leiten ein explosives Gasgemisch in den Geldautomaten ein und zünden es anschließend. Die Explosion ist so stark, dass nicht nur der Automat selbst zerstört, sondern auch immer die Einrichtung der Bankfiliale in Mitleidenschaft gezogen wird – der Sachschaden ist stets beträchtlich. Anwohner im Gebiet berichten immer von einem sehr lauten Knall, der sie aus dem Schlaf geschreckt habe.

«Man braucht kein besonderes chemisches Know-how, um eine solche Gasexplosion zu erzeugen», sagt ein Experte vom Kampfmittelräumdienst. «Jeder Schlosser weiß, was da zu tun ist. Es handelt sich wahrscheinlich um technische Gase, die zum Beispiel beim Schweißen verwendet werden. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten.»

Bereits mehrfach – einmal in Bingen, einmal in Ludwigshafen berichteten Zeugen von einem dunklen Wagen, der sich vom Tatort entfernt habe.

In Niederanven war etwas anders

Im vergangenen Jahr wurden bis Mitte November 16 Geldautomaten in Rheinland-Pfalz in die Luft gesprengt, in diesem Jahr sind es bereits mindestens neun – genauer gesagt mindestens zehn, zählt man den Fall aus Niederanven mit dazu.

Dort gab es allerdings eine Besonderheit: Die Täter hatten offenbar keine Zeit, alle auf dem Boden liegenden Banknoten einzusammeln. Laut Angaben der Police Grand-Ducale lagen beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch hunderte Geldscheine auf dem Boden verstreut. Offenbar mussten die Täter sich schnell aus dem Staub machen.

(Dominik Dix/L’essentiel)