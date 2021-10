Stromausfall in großem Teil der Hauptstadt

Der heutige Sonntagmorgen begann für einen großen Teil der Hauptstadt mit einem Stromausfall. So blieben Lichter, Kaffeemaschinen & Co unter anderem im Stadtzentrum und LImpertsberg aus. «Die Hälfte der Stadt ist betroffen", sagte ein Anwohner am Sonntagmorgen gegenüber L'essentiel.

Der Vorfall wurde auf der Creos-Website gemeldet, das Problem sollte gegen 9 Uhr wieder behoben sein.

(L'essentiel)