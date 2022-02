Ein Virtual-​​Reality-​​Pavillon zum «Nachdenken»

Zum fünften Mal in Folge wird der nationale Fonds zur Förderung der audiovisuellen Produktion vom 3. bis 13. März im Rahmen des Luxembourg City Film Festivals in den Gewölbekellern von Neimënster einen Pavillon anbieten, der der virtuellen Realität gewidmet ist. Der Eintritt wird gratis sein.

«Mit den zehn immersiven Werken wollen wir Botschaften vermitteln, um das Publikum zum Nachdenken über verschiedene gesellschaftliche Themen anzuregen», erklärt Guy Daleiden der Filmförderung Luxemburg. Ein Film wird sich beispielsweise mit dem Verschwinden einer Sprache befassen («Kasuda: Speak to Awaken»). In einem anderen Film geht es um die Gedanken eines Henkers, der abends nach Hause geht («We are at Home»).

« Es ist ein Übergang zwischen der Realität und der virtuellen Welt »

Am Mittwoch waren die Teams von PHI Montreal, das auf die Produktion und den Vertrieb immersiver Werke spezialisiert ist, noch mit dem Aufbau der Technik und der Bühnenbilder beschäftigt. «Die Idee ist, eine Umgebung zu schaffen, in der die Zuschauer schon vor dem Aufsetzen des Virtual-Reality-Headsets in das Werk eintauchen können», erklärt Marc-André Nadeau, Technologiemanager bei Centre Phi. «Es ist ein Übergang zwischen der Realität und der virtuellen Welt».

Wie jedes Jahr wird das Programm des Pavillons als Schaufenster für Werke dienen, die in Luxemburg produziert oder koproduziert wurden. Dies gilt für «The Assembly» von Catherine Elsen, das im Kulturzentrum Op der Schmelz zu sehen ist, «Le Bal de Paris» von Blanca Li (eine Koproduktion mit Fabrique d'images) oder «Methamorphosis» von Karolina Markiewicz und Pascal Piron, den Aushängeschildern der luxemburgischen VR.

Außerdem wird ab dem 14. März die Formel «VR to GO» wieder eingeführt. Das Publikum kann in Neimënster wieder für zwei bis drei Tage ein Virtual-Reality-Headset ausleihen, mit dem es zu Hause alle im Pavillon gezeigten Werke des VR-Kinos anschauen kann. Der Preis beträgt 20 Euro. Die Headsets werden entsprechend einem strengen Gesundheitsprotokoll gereinigt und desinfiziert.

Die Trailer der Werke finden Sie hier.

