Luxemburg reagiert schnell bei Produktrückrufen

Salmonellen in tiefgekühlten Himbeeren, Allergene in Nizza-Salaten oder ein falsches Verfallsdatum auf Pasta: Regelmäßig werden auch in Luxemburg Lebensmittel aus den Regalen genommen, oft passiert das als Vorsichtsmaßnahme. Davon betroffen ist der gesamte Handel. In den Jahren 2015 und 2016 erhielten die luxemburgischen Gesundheitsbehörden von der Europäischen Kommission etwa hundert Warnmeldungen.

Was steckt hinter dem Babymilch-Skandal in Frankreich?



In Frankreich gab es beim Rückruf von womöglich salmonellenbelasteten Babymilch-Produkten gröbere Probleme. Trotz eines behördlichen Rückrufs wurden in Supermärkten, Apotheken und anderen Geschäften etwa 2000 potenziell kontaminierte Produkte von Lactalis verkauft.



Die Regierung in Paris wirft dem Molkerei-Multi Versagen vor. Insgesamt sind 11.000 Tonnen Babynahrung vom Rückruf betroffen, darunter 4000 Tonnen, die für den Export bestimmt waren. 37 Babys infizierten sich durch Lactalis-Produkte mit Salmonellen, 18 mussten ins Krankenhaus. Die Justiz nahm Vorermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung anderer und Täuschung auf. (jt)

Die Behörde für Sicherheit und Qualität der Lebensmittelkette in Luxemburg hat im Jahr 2016 in umgekehrter Richtung 13 Warnmeldungen an die europäische Behörde versandt, nachdem Kontrollen auf dem nationalen Markt durchgeführt wurden. Dieses System besteht seit mehreren Jahren. Es soll dafür sorgen, dass Fälle von verunreinigter Nahrung, wie zuletzt der mit Chlor belastete Früchtebrei für Babys, schnell erkannt und die betroffenen Produkte rasch aus den Regalen genommen werden.

Ungeziefer in Nahrungsmitteln

«Im vergangenen Jahr hatten wir keine nennenswerte Vorfälle», beruhigt die Abteilung für Lebensmittelsicherheit, die dem Gesundheitsministerium untersteht. Die Zeitspanne zwischen den Kontrollen, den Warnungen und dem Rückruf in den Filialen sei «in der Regel sehr kurz. Es werden auch regelmäßig Stichproben genommen». Zudem hätten sich die Kontrollen von Agrarprodukten und Lebensmitteln in Luxemburg gehäuft: 2016 seinen 1400 Inspektionen durchgeführt worden, etwa 400 mehr als im Jahr 2009.

Allerdings erfasst das System nicht alle Fälle. So reichten 163 Verbraucher im vergangenen Jahr eine Produktbeschwerde ein. Die Gründe: Falsche Etikettierungen, Schimmel oder Ungeziefer.



(Nicolas Chauty/L'essentiel)