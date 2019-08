Mehr Luxemburger machen Urlaub Zuhause

Pedro und Ana zieht es in diesen Sommerferien weder nach Portugal noch nach Frankreich. Die portugiesische Familie lebt mit ihren zwei Kindern bereits seit sieben Jahren in Esch. In diesem Jahr hat sie sich für ein besonderes Urlaubsziel entschieden: das eigene Zuhause. «Das mag ungewöhnlich sein», sagt Ana, «aber wir können uns in diesem Jahr einfach keine Reise leisten».

Aus der Not wurde ein Abenteuer. «Es ist das erste Mal, dass wir als Familie campen gehen. Wir wollten uns von unserem Komfort lösen, den Fernseher und den Computer für ein paar Tage hinter uns lassen, uns ganz auf die Familie besinnen», sagt Pedro. Für Ana ist die Nähe zum Zuhause auch einfach praktisch: «Die Großeltern sind nur ein paar Blocks entfernt und können bei Problemen jederzeit vorbeikommen.» Und was ist mit dem Bedürfnis, mal was anderes zu sehen als im Alltag? Auch das wird bei diesem Heimaturlaub erfüllt. Die Familie entdeckt beim Campen den Süden Luxemburgs. «Wir leben schon lange hier und trotzdem kennen wir viele Ecken gar nicht», sagt der Familienvater.

Urlaub Zuhause – mit diesem Konzept ist die Familie nicht allein. Bei Camping Gaalgebierg erkennt man einen Trend: Immer mehr Luxemburger entscheiden sich, ihre Zelte und Wohnwagen zu Hause aufzustellen. «Normalerweise machen die Einwohner nur rund fünf Prozent unseres Kundenkreises aus. Aber in dieser Saison haben wir nicht nur einen neuen Besucherrekord aufgestellt, es waren auch deutlich mehr Luxemburger unter den Gästen.»

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)