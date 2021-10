Scheinwerfer-​​Diebe schlagen in Privatgaragen zu

Am Mittwochmorgen wurde der Vater von Sonia in Lallingen von der Polizei geweckt. «Sie haben ihm gesagt, dass sein Auto nachts in der Garage unter dem Wohnhaus aufgebrochen worden war», sagt die junge Frau.

Als der Escher seinen Wagen aufgesucht hatte, fand er ihn mit eingeschlagener Heckscheibe und ohne Scheinwerfer vor. «Sonst war nichts kaputt gemacht oder gestohlen worden. Sie haben einfach die Motorhaube geöffnet und die Scheinwerfer ausgebaut. Das waren Profis», erklärt Sonia, die nun nach Zeugen sucht, die etwas beobachtet haben. In der selben Garage hätten vier weitere Autos das gleiche Schicksal erlitten – allesamt von Mercedes. Weitere Fälle dieser Art wurden in Belval und Schifflingen gemeldet.

Partikelfilter, Kühlergrills, Airbags und Navigationsgeräte

Da Sonias Vater nicht versichert ist, wird er selber für den Schaden aufkommen müssen. «Ein Scheinwerfer kostet etwa 1800 Euro», erklärt ein Mercedes-Händler auf Nachfrage. «Ich hatte in letzter Zeit drei oder vier Kunden, deren Scheinwerfer ebenfalls gestohlen wurden – einem sogar zweimal im Abstand von wenigen Monaten. Oft brechen die Diebe auch die Motorhaube auf. Dann ist der Schaden natürlich noch höher», so der Händler weiter.

Er schätzt, dass hier organisierte Banden ihr Unwesen treiben. Im Jahr werde er mit 30 bis 50 solcher Vorfälle konfrontiert. Bei den derzeitigen Engpässen verlängere sich die Austauschzeit manchmal «auf zwei oder drei Wochen».

Weder das in den Scheinwerfern eingebaute Codierungssystem noch die Alarmanlage scheinen die Diebe zu bremsen. Und der Diebstahl der teile macht bei Mercedes nicht halt. Ein Karosseriebauer einer anderen deutschen Marke berichtet von Diebstählen von «Partikelfiltern für Edelmetalle, Kühlergrills, Airbags und Navigationsgeräten». Alles lande letztendlich auf dem Schwarzmarkt.

