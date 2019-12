Der Triumphbogen wächst langsam in die Höhe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist eine Premiere! Noch nie zuvor wurde vor der Abtei Neumünster eine so schwere Installation aufgebaut wie aktuell die Nachbildung des Triumphbogens, der einst im syrischen Palmyra stand und 2015 vom sogenannten Islamischen Staat zerstört wurde. Fünf Arbeiter waren am heutigen Donnerstag unter der Leitung von Hervé Comptdaer, technischer Direktor des Kulturzentrums der Abtei Neumünster, damit beschäftigt, das 13 Tonnen schwere Kunstwerk aufzubauen.

Bisher war der sechs Meter hohe und zwölf Meter breite Riese im schweizerischem Bern ausgestellt. Von dort aus wurde er am Mittwoch nach Luxemburg in Teilen angeliefert. «Es ist wie ein riesiges Legowerk», sagt Comptdaer. Die Unesco hat dafür ihre Spezifikationen und Anweisungen vorgelegt. Am Donnerstag um 10.30 Uhr stand bereits der drei-Tonnen schwere Sockel. Wenn alles nach Plan läuft, dürfte das Kunstwerk bis zum Abend komplett stehen.

Doch damit ist noch lange nicht Feierabend. «Das Kunstwerk muss noch verhüllt und die Lichter installiert werden», so Comptdaer. Eingeweiht wird der gigantische Triumphbogen am kommenden Montag – in Anwesenheit von Bürgermeisterin Lydie Polfer und der Kulturministerin Sam Tanson. Danach kann jeder bis Ende Februar das Werk vor der Abtei Neumünster bewundern.

Die Rekonstruktionsskulptur wurde nach der Zerstörung von Palmyra (Syrien) im Jahr 2015 ins Leben gerufen und tourt nun seit mehreren Monaten durch die wichtigsten Städte der Welt.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)