«Luxemburger Bauern produzieren Top-​​Qualität»

Wie schwer ist ein Kalb, wenn es auf die Welt kommt? Wie lange trinkt es dann die Milch seiner Mutter? Eine Schulklasse aus Kehlen löcherte am Freitag den Betreiber des ortsansässigen Milchhofs Biver-Haan mit zahlreichen Fragen rund um seinen Betrieb. Sie besuchte den Bauernhof zum Start der fünften Auflage der Milchwoche, die in diesem Jahr vom 12. bis zum 18. Dezember stattfindet.

Die Initiative – organisiert vom Landwirtschaftlichen Wirtschaftsdienst, der Lëtzebuerger Landjugend & Jongbaueren, der Lëtzebuerger Bauerejugend und dem Verein der pädagogischen Bauernhöfe (APFAPL) – soll das Bewusstsein der Kinder für die Lebensmittel schärfen, die täglich auf ihrem Teller landen.

414 Tonnen Obst und Gemüse

In diesem Jahr nehmen landesweit 62 Milchviehbetriebe an der Veranstaltung teil. Sie empfangen in den kommenden Tagen rund 1900 Schüler aus 120 Klassen. Diese Zahlen seien «ein gutes Zeichen», wie Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP) sagt. Dennoch: «Zu viele Kinder wissen heute nicht mehr, wo ihr Essen eigentlich herkommt. Hier können sie es aus nächster Nähe lernen.» Es sei wichtig, der Jugend beizubringen, dass Lebensmittel etwas Kostbares sind: «Gerade die Luxemburger Betriebe produzieren Top-Qualität. Man muss wieder lernen, ihre Produkte mehr wertzuschätzen.»

Schneider nutzte den Start der Milchwoche, um das Europäische Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch zu thematisieren, das hierzulande mit dem Beginn des Schuljahres 2017/2018 eingeführt wurde. «Im Jahr 2019 hat die Landwirtschaft die Schulen mit 414 Tonnen Obst und Gemüse und 146.000 Litern Milch beliefert», sagte Schneider. Im Vorjahr schlug das Schulprogramm mit rund 980.000 Euro zu Buche. 55 Prozent der Summe kamen von der EU, der Rest vom Staat.

(sw/L'essentiel)