Post gab 55 Millionen für Encevo-​​Anteile aus

Die Luxemburger Post hat sich den Erwerb von 4,71 Prozent der Anteile an der Energie-Holding Encevo einiges kosten lassen. Den definitiven Kaufpreis will Wirtschaftsminister Étienne Schneider (LSAP) in seiner parlamentarischen Antwort an die CSV-Abgeordneten Diane Adehm und Laurent Mosar zwar nicht verraten.

Allerdings gibt der Minister einige Hinweise auf die Höhe der Transaktion. Der Ertrag, den die Post durch den Verkauf der Anteile am Satellitenbetreiber Eutelsat erzielte, «war in der selben Größenordnung wie der Kaufpreis für die Encevo-Anteile», so Schneider. Demnach habe die vom Staat kontrollierte Post zwischen November und Dezember 2017 «2.581.760 Aktien von Eutelsat (...) zum Tageskurs» verkauft.

Die Aktie von Eutelsat wurde an der Euronext Paris in diesem Zeitraum für rund 20 Euro gehandelt. Dadurch erzielte die Post mit dem Deal geschätzte Einnahmen von rund 55 Millionen Euro. Folgt man Schneiders Hinweisen, dann kostete der Kauf von 4,71 Prozent der Anteile an Encevo ungefähr dieselbe Summe. Zuvor hatte sich die französische Engie-Gruppe aus ihrem Engagement bei der luxemburgischen Energie-Holding zurückgezogen.

(L'essentiel)