Luxemburger verlassen früh das «Hotel Mama»

Es ist nicht leicht, den Kokon der Familie zu verlassen, aber einige wagen den Sprung früher als andere. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Eurostat-Studie hervor. Demnach liegt das durchschnittliche Alter junger Menschen, die von zuhause ausziehen, in der Europäischen Union bei 26,2 Jahren. In Schweden sind die jungen Erwachsenen am jüngsten, wenn sie das Elternhaus verlassen – mit durchschnittlich 17,8 Jahren. Gefolgt von den Luxemburgern, die mit 20,1 Jahren aus dem «Hotel Mama» ausziehen. Dahinter die Dänen (21,1 Jahre) und Finnen (21,8 Jahre).

Nach Angaben des Statistischen Amtes der Europäischen Union hängt das Verlassen des Elternhauses von vielen Faktoren ab: Von der Zugänglichkeit von Wohnungen, den Arbeitsmarktbedingungen, der finanziellen Unabhängigkeit, aber auch davon, ob die Menschen in einer Partnerschaft leben oder Studenten sind. Je nach Standort können auch kulturelle Kriterien berücksichtigt werden.

30 Prozent der 25- bis 34-Jährigen bei ihren Eltern

In den südeuropäischen Ländern gehen die jungen Menschen später, in Kroatien mit 31,8, in der Slowakei mit 30,9 und in Italien mit 30,1. Junge Menschen in Portugal bleiben im Schnitt bis zum Alter von 29 Jahren bei ihren Eltern. In Frankreich ziehen die jungen Erwachsenen mit 23,6 Jahren aus, in Deutschland mit etwa 23,7 Jahren und in Belgien kurz nach ihrem 25. Geburtstag.

Bei diesen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte. Demnach leben auf europäischer Ebene immer noch 30,5 Prozent der 25- bis 34-Jährigen bei ihren Eltern. Die Extremwerte reichen von 4,0 Prozent in Dänemark, 4,8 Prozent in Finnland und 5,7 Prozent in Schweden bis zu 62 Prozent in Kroatien, 57,8 Prozent in Griechenland und 56,4 Prozent in der Slowakei. In Luxemburg leben 22,3 Prozent der 25- bis 34-Jährigen bei ihren Eltern.

(jw/L'essentiel)