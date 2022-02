Minister Henri Kox ist mit Corona infiziert

Nach Premierminister Xavier Bettel und den Ministern Taina Bofferding, Claude Turmes, Sam Tanson und Claude Haagen hat es nun auch Henri Kox erwischt: Er ist positiv auf das Coronavirus getestet worden

Der Minister für Wohnungsbau und innere Sicherheit der Partei Déi Gréng hat sich am Dienstagmorgen in Isolation begeben, wie die Regierung am Dienstagabend in einer Erklärung mitteilt. Er zeige zeige leichte Symptome, Fieber, Husten und Kopfschmerzen, werde jedoch weiterhin «seine Aufgaben und Funktionen im Rahmen von Telearbeit ausüben».

(L'essentiel)