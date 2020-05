Am Montag starten die «Bac»-​​Prüfungen

Während die schriftlichen Baccalaureate-Prüfungen in Frankreich gestrichen wurden, finden die Abiturprüfungen in Luxemburg statt. Für 3545 Kandidaten geht es ab Montag los, teilte das Bildungsministerium in einer Erklärung am Freitag mit. Die Mehrheit der registrierten Schüler (57 Prozent) sind Mädchen.

Angesichts der Corona-Krise werden die Prüfungen unter besonderen Bedingungen bei «strikter Einhaltung der von der Regierung beschlossenen Barrieremaßnahmen zum größtmöglichen Schutz der Gesundheit von Schülern und Lehrern» stattfinden.

Um die Schüler des Corona-Jahrgangs nicht zu benachteiligen, wurde die Prüfungsordnung angepasst. Nur Lehrstoff, der vor dem 13. März behandelt wurde, werde in den Fragebögen abgefragt. Die Schüler können zahlreiche Fächer für die Prüfung auswählen, zudem wurden die einzelnen Prüfungen um durchschnittlich 20 Minuten verlängert.

