Prinzessin Claire feiert ihren 34. Geburtstag

Der Großherzogliche Hof hat am heutigen Donnerstag Grund zu feiern. Prinzessin Claire, geboren am 21. März 1985 in Filderstadt, Deutschland, wird heute 34 Jahre alt. Claire Lademacher, wir ihr Mädchenname lautet, wurde Prinzessin von Luxemburg, als sie am 21. September 2013 Prinz Felix, einen der Söhne von Großherzog Henri, heiratete.

Das Paar hat zwei Kinder: Prinzessin Amalia wurde am 15. Juni 2015 geboren, und ihr jüngerer Bruder Liam am 28. November 2016. Felix und Claire leben heute in Deutschland, dem Land, in dem Prinzessin Claire geboren und aufgewachsen ist.

Félix und Claire verbringen auch gerne Zeit im Château des Crostes in Südfrankreich. Sie produzieren auf diesem Grundstück ihren eigenen Wein.

(L'essentiel)