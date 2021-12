«Die einzige Möglichkeit, Freunde zu treffen»

Aufgrund der neuen Corona-Maßnahmen sind erneut reihenweise Veranstaltungen im Großherzogtum abgesagt worden. An einem Event wollte die Association des Cercles d'Etudiants Luxembourgeois (ACEL) allerdings festhalten: Dem jährlichen Weihnachtsturnier, das nun aber ebenfalls deutlich anders ausfiel als in den Jahren zuvor. Unter dem Namen «ACEL-Olympiade» treffen sich die Studenten, die sonst in ganz Europa verteilt sind, für zwei Tagen auf dem Belval Campus auf einen Umtrunk.

«Der Abschlussball und das Weihnachtsturnier gehören in der Regel zu den Highlights unter den Studenten. Wir wollten uns unbedingt wiedersehen, also haben wir dieses kleine Treffen organisiert», erklärte Polina Bashlay, die neue Präsidentin des Vereins.

«Traurig, aber besser als nichts»

In der Maison des Arts et des Étudiants sollten am gestrigen Montag und am heutigen Dienstag eigentlich die schließlich doch abgesagten Fußball-, Basketball- und Volleyballturniere ausgetragen werden. Nun werden stattdessen Getränkestände und ein «Bier-Pong»-Turnier das inzwischen zur Tradition gewordene Sportevent ersetzen.

«Es war sozusagen die letzte Chance, eine alternative Veranstaltung zu organisieren. Es ist traurig, aber besser als nichts», sagte Pit, ein Student aus Zürich. «Es war wirklich die einzige Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, es ist schön, dass wir überhaupt etwas organisieren konnten», bestätigt auch Ann, die in Lüttich studiert.

Die ACEL verbindet inzwischen mehr als 40 «Cercles», hauptsächlich in Europa, und vereint mehr als 10.000 Studenten.

