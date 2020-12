Was kann ich in Luxemburg jetzt noch einkaufen?

Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) haben am Montag verkündet, dass Geschäfte in Luxemburg zwischen dem 26. Dezember und 10. Januar nur noch notwendige Produkte anbieten dürfen. Aber was gehört alles zu diesen Produkten?

Der Gesetzentwurf zu den neuen Maßnahmen, der am Montag in der Chamber eingebracht worden ist, enthält eine genaue Auflistung. Lieferungen nach Hause bleiben weiterhin möglich, auch Drive-in-Einkäufe sind weiter gestattet. Die Liste der Güter, die nach dem 26. Dezember vor Ort verkauft werden dürfen, ist auf zehn Kategorien beschränkt:

- Lebensmittel

- Medikamente und Medizinprodukte

- Hygiene-, Wasch- und Sanitärbedarfsprodukte

- Sehhilfen (Brillen und Kontaktlinsen)

- medizinische, orthopädische und logopädische Artikel

- Tiernahrung

- Bücher, Zeitungen und Schreibwaren

- Haushalts- und Küchenutensilien

- Brennstoffe und brennbare Materialien

- Tabak und elektronische Zigaretten

- Telekommunikationsausstattung

(JW/L'essentiel)