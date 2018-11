15 Monate auf Bewährung für flüchtenden Unfallfahrer

Er war mit 1,8 Promille unterwegs, als er im Juni 2016 in einer Autobahnauffahrt bei Esch-Lallingen einen 24-jährigen Mann rammte und diesen tödlich verletzte. Der junge Mann war aus seinem Auto ausgestiegen, nachdem er sich mit dem Fahrer eines Lastwagens gestritten hatte. Auch das Opfer war alkoholisiert gewesen und hatte sich zudem mitten auf der Straße befunden, als der Unfallfahrer es erfasste.

Statt sich zu kümmern, fuhr der 48-jährige Fahrer nach einem kurzen Stopp weiter. Erst ein paar Stunden nach der Fahrt wandte er sich an die Polizei. Er sei in Panik geraten, deswegen sei er geflohen. Als er in den Nachrichten hörte, dass der 24-Jährige gestorben sei, habe er sich an die Beamten gewandt, gestand der Mann während der Verhandlung.

Der 48-Jährige wurde nun zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er eine Geldstrafe von 2500 Euro und 60.000 Euro Schadensersatz an die Angehörigen des Mannes zahlen. Außerdem darf er für sechs Jahre kein Auto fahren, nach drei Jahren sind «professionelle Fahrten» wieder erlaubt.

(L'essentiel)