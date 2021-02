Immer mehr Menschen droht die Altersarmut

Auch wenn die Ziele noch nicht ganz erreicht sind, ist Luxemburg in Bezug auf die Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz recht gut aufgestellt. Im Ruhestand sieht das ganz anders aus. Dort zeigt sich eine große Diskrepanz: Rentnerinnen erhalten im Durchschnitt 44 Prozent weniger Geld als Rentner. Laut Eurostat ist dies der größte Unterschied in der Europäischen Union, wo der Durchschnitt bei 29 Prozent liegt (*).

Hinter Luxemburg liegen Malta (39,5 Prozent), die Niederlande (39,7 Prozent) und Zypern (38,5 Prozent). Bei unseren Nachbarn liegt der Unterschied in Deutschland bei 36,3 Prozent, in Belgien bei 31,9 Prozent und in Frankreich bei 30,7 Prozent. Dänemark (7,4 Prozent) und Estland (2 Prozent) führen das Ranking an.

Wenig überraschend rutschen die Rentnerinnen deshalb eher in die Armut ab als Rentner. Auf EU-Ebene sind 17 Prozent der Frauen im Ruhestand von Armut bedroht, verglichen mit 13,1 Prozent der Männer. In Luxemburg sind 8,9 Prozent der Frauen von Altersarmut bedroht und 6,5 Prozent der Männer. Das Risiko hierzulande in die Altersarmut zu rutschen ist in den letzten fünf Jahren erheblich gestiegen, obwohl es das niedrigste in der EU ist: von 4,4 Prozent im Jahr 2014 auf 7,4 Prozent im Jahr 2019.

(mc/L'essentiel)