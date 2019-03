Händler besorgt nach Überfall auf Tabakladen

«Es ist erschreckend zu hören, dass ein bewaffneter Raubüberfall mitten am Samstagnachmittag stattfinden konnte. Dadurch fühlen wir uns weniger sicher», sagte eine Kellnerin in einem Café in der Rue Xavier-Brasseur in Esch/Alzette. Ihre Arbeitsstelle befindet sich nur wenige Meter von dem Tabakladen entfernt, in dem am Samstag ein bewaffneter Raubüberfall stattgefunden hatte.

Am Tag nach dem Verbrechen ist wieder Ruhe in die Straßen eingekehrt: «Wir haben nichts gesehen oder gehört. Wir wurden von der Polizei auf den Raubüberfall aufmerksam gemacht. Ich habe sofort das Geld aus der Kasse versteckt», sagt ein Mitarbeiter eines Restaurants.

Täter wurden noch nicht geschnappt

Am Sonntagmorgen öffnete das Tabakgeschäft seine Türen wieder. Nichts deutete mehr darauf hin, dass am Vortag zwei junge Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren, mit Kapuze auf dem Kopf, gegen 16 Uhr hier einen Überfall verübt hatten. Nach Angaben der Polizei bedrohte einer der beiden den Mitarbeiter mit einer Waffe, während der andere die Kasse ausräumte. Wie viel die beiden erbeuteten muss noch ermittelt werden.

Die beiden flohen über die Rue Zénon-Bernard, sie konnten noch nicht gefunden werden. «Ein Einbruch ist immer einschüchternd. Aber sie werden wohl nicht hierher zurückkommen», sagt der Mitarbeiter des Tabakladens.

(Ana Martins/L'essentiel)