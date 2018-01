Codein-​​Cocktails halten in Luxemburg Einzug

«Lean», «purple Drank», «Syzzurp»: So lauten einige Namen für Cocktails, in denen die Betäubungsmittel Codein oder Dextromethorphan enthalten sind. Die Substanzen, die zur Gruppe der Opiate gehört, wurde in der amerikanischen Hip-Hop-Szene in den vergangenen Jahren zu einem echten Trend und damit auch zu einer echten Gefahr für die öffentliche Gesundheit – auch in Europa. Die Mischung wird aufgrund des euphorisierenden Effekts in der Partyszene eingesetzt.

Nebenwirkungen:



Codein hat ein Abhängigkeitspotenzial. Häufigste unerwünschte Arzneimittelwirkungen von Codein sind Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Verstopfung. Die Europäische Arzneimittel-Agentur gab 2013 eine Warnung heraus, nach der bei Kindern kein Codein nach bestimmten Operationen als Schmerzmittel verabreicht werden darf. Es wurden schwere und teils tödlich verlaufene Fälle von Atemverlangsamung gemeldet.





Die Konsumenten missbrauchen Arzneimittel wie Hustensäfte, die in der Apotheke erhältlich sind, um ihre Cocktails herzustellen. Dabei lassen sie die Risiken völlig außer Acht. In den letzten Jahren ist die Zahl der Todesfälle durch Codeinkonsum deutlich angestiegen. Aufklärungskampagnen zu diesem Thema sind nach wie vor rar. «Wir haben uns die Videos der Rapper angesehen und wollten diesem Trend folgen», sagt der junge Luxemburger Theo (Name von der Redaktion geändert). Er erklärt: Wir mischen die Medikamente mit Sprite. Andere benutzen dafür alkoholische Getränke. Wenn wir den Cocktail trinken, können wir gut schlafen.» An die Medikamente zu kommen, sei kein Problem. In Belgien erhalte man sie rezeptfrei.

Kein Codein ohne Rezept

Luxemburg ist sich der Gefahr bewusst und hat bereits entsprechende Gesetze erlassen. Medikamente auf Codein-Basis sind hierzulande verschreibungspflichtig. «Es kommt nicht oft vor, dass Kunden zum wiederholten Male ein Rezept für diese Art Arznei vorlegen», sagt Alain de Bourcy, Präsident der Apothekergewerkschaft.

Das Problem bleibt jedoch bestehen. Obwohl nur wenige Schüler zugeben, schon einmal einen Codein-Cocktail getrunken zu haben, wissen die meisten, was «Lean» ist.

(Thomas Holzer/L'essentiel)