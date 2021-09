Fünf Luxemburger leisten Nothilfe in Haiti

Nach dem verheerenden Erdbeben vom 14. August, bei dem 2200 Menschen ums Leben kamen, befindet sich Haiti in einer kritischen Lage. Am 20. August entsandte das Luxemburger Rote Kreuz Nadine Conrardy, die Leiterin der Abteilung für soziale Hilfe und Gesundheit, und Myriam Jacoby, Projektleiterin in der Abteilung für internationale Hilfe, um in einer Nothilfeeinheit, der Emergency Response Unit (ERU) Benelux Relief, zu arbeiten. Sie gehören zu einem vierköpfigen Team des niederländischen, luxemburgischen und belgischen Roten Kreuzes.

Nach einer Phase, in der die Lage vor Ort analysiert wird, beginnt am Dienstag die Verteilung von 200 Hilfspaketen, mit denen die Betroffenen mit dem Notwendigsten versorgt werden sollen (Hygienekits, Planen, Moskitonetze, Küchenbedarf). Drei Freiwillige des großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungsdienstes (CGDIS) sind ebenfalls in Haiti. Yves Legil reiste am 19. August als Experte für die Vereinten Nationen ab, zwei weitere Kräfte des Humanitären Einsatzteams folgten am 24. August, um die Kommunikation wiederherzustellen und die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Dies ist eine luxemburgische Spezialität in der Nothilfe.

Die dreiwöchigen Einsätze sollten mit weiteren Teams verlängert werden. Die Teams vor Ort berichten, dass die Situation in Haiti ernst bleibt und erhebliche Unterstützung erfordert.

[International] On request of the #ERCC, 2 expert firefighters from #CGDIS as well as 3 @emergencylu satellite communication systems are on their way to #Haiti to restore telecommunication services and to facilitate the work of humanitarian organizations. https://t.co/YIonxBREr4 pic.twitter.com/aL9WuyfPZ7 — CGDIS (@CGDISlux) August 23, 2021

(nc/L'essentiel)