Petition fordert einheitliches Outfit für Schüler

In England, China und anderen Ländern gilt in vielen Schulen ein einheitlicher Dresscode – auch in Luxemburg wurde bereits über die Einführung von Schuluniformen diskutiert. Nun bringt eine Mutter das Thema über eine Petition erneut auf den Tisch. Die Initiative wurde bereits in der Chamber eingereicht. Meriguisla Romko nutzt ihre eigene Erfahrung und die ihrer Kinder, um ihre Position zu rechtfertigen. «Wir kommen aus einer Region Brasiliens, in der die Schuluniform die Regel war, also war es für uns in Luxemburg neu», erklärt sie L'essentiel gegenüber.

«Wenn man es sich nicht leisten kann, regelmäßig eine neue Jacke zu kaufen und Markenklamotten zu tragen, dann wird man verspottet», meint Caroline, Meriguislas 18-jährige Tochter, die in Luxemburg studiert. Laut Mutter und Tochter gibt es hierzulande viele Anhänger der Schuluniform. «Ich habe mit anderen Müttern gesprochen, die ebenfalls dafür sind», erklärt die Petentin. Auch Caroline meint, dass viele ihrer Kommilitonen – bis auf die «Fashion Victims» unter ihnen – die Schuluniform für eine gute Idee halten.

«Nicht die geringste Tradition in Luxemburg»

Die Abgeordneten in der Chamber verweigern jedoch jeglichen Kommentar, zumindest bis die Petition entweder bestätigt oder abgelehnt wurde. Laut eines Sprechers im Bildungsministeriums sei eine Schuluniform derzeit kein Thema. Darüber hinaus sei Schülern in der Vergangenheit noch nie eine Kleidervorschrift aufgezwungen worden. «Es gibt in Luxemburg nicht die geringste Tradition auf dieser Ebene», so der Vertreter des Ministeriums.

Dennoch erinnerte er daran, dass die Frage bereits vor etwa zehn Jahren aufgeworfen wurde. Damals «wurde an die Eltern appelliert, nicht mit der Kleidung ihrer Kinder zu übertreiben. Diese soll praktisch und dem Wetter angepasst sein», hieß es.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)