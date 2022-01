Diese Angestellten dürfen arbeiten, wann sie wollen

Vorbei sind die Zeiten, in denen man zu einer bestimmten Zeit im Büro erscheinen und in der Mittagspause auf die Uhr achten musste. Zumindest bei der DG Group. Zum 1. Januar hat CEO David Gavroy beschlossen, freie Arbeitszeiten einzuführen. Die Gruppe, die sich auf Marketing spezialisiert hat, hat rund 40 Mitarbeiter in vier Unternehmen: Noosphere Brand Stratedy Sàrl, Linc SA für Yellow, Z6 Création Sàrl und Hello Deco Sàrl.

«Durch die Gesundheitskrise war über einen Monat lang niemand im Büro. Wir konnten den Mitarbeitern vertrauen und alles hat gut funktioniert. Infolgedessen wollten wir mit vorgeschriebenen Arbeitszeiten Schluss machen. Die Mitarbeiter können kommen, wann sie wollen, ihre Kinder von der Schule abholen oder tagsüber zu einem Arzttermin gehen. Wichtig ist, dass die Arbeit immer gut und pünktlich erledigt wird», sagt David Gavroy.

Eine Organisation, über die er schon seit mehreren Jahren nachgedacht habe. «Das kann man nicht mit jedem und in jedem Bereich machen. Ich habe das Glück, die richtigen Leute zu haben. Es besteht die Gefahr, dass einige es ausnutzen, aber das würde man schnell merken», fügt er hinzu. Seiner Ansicht arbeiten die Mitarbeiter auf diese Art effizienter. « Ziel ist, mehr Lebensqualität zu bieten. Nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben und das Leben zu genießen.»

(mme/L'essentiel)