Versicherungsanstalt will weniger Arbeitsunfälle

Im Jahr 2017 wurden im Großherzogtum insgesamt 19.517 Unfälle registriert, davon 15.780 am Arbeitsplatz, 3638 Auf dem Weg zur Arbeit und 99 berufsbedingte Erkrankungen. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Zahl bei 20.075 lag, sei laut der Unfallversicherungsanstalt (AAA) eine Verbesserung zu erkennen. «Berücksichtigt man, dass die Zahl der Unfälle trotz steigender Anzahl von Unternehmen und Mitarbeitern, gesunken ist, dann ist das eine eher positive Entwicklung», erklärt Georges Wagner, Geschäftsführer der AAA. Dennoch sei dieser Rückgang nicht ausreichend.

«Unser Ziel ist ein Rückgang von 20 Prozent bis 2022. Wir sind da, um Unternehmen zu beraten. Diese haben bereits viel in den Bereich der Risiko-Prävention investiert. So gibt es in vielen Unternehmen einen Sicherheitsbeauftragten. Aber es muss noch immer mehr getan werden», so Wagner weiter.

Mit einem Bonus-System will die AAA Unternehmen ermutigen in Prävention zu investieren. «Unternehmen, bei denen mehr Unfälle passieren, als bei anderen, zahlen einen höheren Versicherungsbeitrag», so Wagner. Seit Jahresbeginn haben 93 Prozent der Unternehmen einen Rückgang ihrer Beitragssätze um rund zehn Prozent verzeichnet, während 2,5 Prozent zwischen zehn und 50 Prozent mehr gezahlt haben. Bei 4,5 Prozent der Unternehmen blieb der Beitragssatz unverändert.

(Gaël Padiou/L'essentiel)