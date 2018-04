Cinémathèque ist von Bettwanzen befreit

Die Cinémathèque in Luxemburg-Stadt wird am Freitag, den 20. April wieder geöffnet. Das Kino war zwischenzeitlich geschlossen (L’essentiel berichtete), weil mehrere Kinositze von Bettwanzen befallen waren. Wie die Stadt Luxemburg mitteilt, «wurde der gesamte Raum einer Wärmebehandlung unterzogen». Dies sei eine sichere Methode «Bettwanzen in allen Entwicklungsstadien» loszuwerden, ohne Insektengift versprühen zu müssen. Anschließend sei der Kinosaal von speziellen Spürhunden zur Erkennung von Bettwanzen untersucht worden, um eine erneute Plage ausschließen zu können.

Die Cinémathèque ist am dem kommenden Freitag wieder geöffnet, Karten sind an der Abendkasse ab 18 Uhr erhältlich. Kinobegeisterte haben die Wahl zwischen den Filmklassikern «One, Two, Three» (USA 1961, Billy Wilder) und «To be or not to be» (USA 1942, Ernst Lubitsch).

(L'essentiel)