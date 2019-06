Sieben Kilometer Stau nach Unfall auf der A1

A1 à hauteur Kirchberg

accident, problème de trafic, 7 km bouchon, formez une voie de secours pour les services de secours et... #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) June 28, 2019

Zwei Autos sind am Freitagmorgen auf der A1 am Gasperich-Kreuz kollidiert. Der Unfall ereignete sich an der Ausfahrt Kirchberg. Wie der Automobilclub ACL mitteilt, geht es derzeit auf der A1 in Richtung Innenstadt nur schleppend voran. Bei sieben Kilometer Stau brauchen Autofahrer an diesem Morgen also Geduld.

Auch auf der A7 hat sich ein Stau gebildet, der bis zum Grouft-Tunnel führt. Der ACL mahnt Autofahrer, Platz für eine Rettungsgasse zu machen.

(L'essentiel)