So verrückt war die Diekircher Kavalkade

Die Narren, die am Sonntag an der Kavalkade in Diekirch teilnahmen, mussten ein dickes Fell oder zumindest eine zu den Temperaturen passende Verkleidung haben. Die Kälte hinderte die Menge letztendlich aber nicht daran, einen gelungenen Fastnachtsumzug zu feiern.

Rund 25.000 Menschen besuchten den Umzug, der mit farbenfrohen Kostümen und einfallsreichen Wagen auftrumpfte. Die besten Bilder des Spektakels gibt's in unserer Bildstrecke.

