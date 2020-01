Luxemburger stehen fast 7 Tage pro Jahr im Stau

Sechs Tage und 19 Stunden pro Jahr! So lange stehen Autofahrer durchschnittlich in der Hauptstadt Luxemburg im Stau. Das geht aus dem internationalen Verkehrs-Index 2019 von TomTom hervor.

Der Verkehrs-Index liefert noch mehr interessante Daten, etwa dass der 11. November – ein französischer Feiertag – in der luxemburgischen Hauptstadt der stauanfälligste Tag des Jahres ist. An diesem Tag dauerte die Fahrt im vergangenem Jahr 71 Prozent länger als normal. Der 25. Dezember war hingegen der ruhigste Tag des Jahres (+1 Prozent). Es ist keine Überraschung, dass sich Verkehrsstaus vermehrt im Morgen- (+ 70 Prozent) und im Abendverkehr (+72 Prozent) bilden. Am schlimmsten ist es laut Index Dienstags zwischen 17 und 18 Uhr.

Schlimmer geht immer: Die Weltrangliste

Wer in dieser Zeit die Innenstadt vermeidet, könnte sich pro Jahr bis zu vier Stunden Wartezeit im Auto ersparen. Übrigens sind Landstraßen im Durchschnitt öfter verstopft (+39 Prozent) als Autobahnen (30 Prozent). Im Jahr 2019 betrug der Anteil der im Stau verbrachten Zeit 36 Prozent mehr (+ 3 Punkt im Vergleich zum Vorjahr).

Im weltweiten Vergleich rangiert die Hauptstadt Luxemburg auf dem 53. Platz. Innerhalb Westeuropas liegt sie auf dem 8. Platz der stauanfälligsten Städte – hinter Dublin, Athen, Edinburgh, Paris, Rom, Brüssel und London.

(th/L'essentiel)