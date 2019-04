Bussard attackiert einen Jogger auf dem Kirchberg

Viele Luxemburger nutzen ihre Mittagspause, um mal eben joggen zu gehen. Einer von ihnen ist Gilles, ein 34-jähriger Computerberater aus Thionville in Frankreich.

Am Montag war er gerade auf dem Kirchberg laufen, als es passierte: Er wurde von einem Bussard angegriffen. «Ich wurde dreimal attackiert. Zweimal von vorne und einmal von hinten. Als ich das erste Mal getroffen wurde, fragte ich mich, woher es kam. Und als ich mich dann umdrehte, sah ich das Ding schon wieder auf mich zukommen", sagte er L'essentiel am Telefon.

Kratzer auf dem Schädel

Von jetzt an will Gilles sich dunkel kleiden, damit er in der Landschaft nicht so auffällt. «Nächstes Mal werde ich auch nicht mehr allein dorthin gehen», sagte der 34-Jährige. «Ich bin wahrscheinlich aus Versehen in das Gebiet gelaufen, wo der Vogel brütet. Später wurde mir gesagt, dass April und Mai die Nistmonate sind.» Der Bussard verfolgte Gille 400 bis 500 Meter, «dann konnte ich wieder ins Büro zurückkehren.»

Gilles hat zum Glück nur ein paar Kratzer davongetragen. Dennoch ging er in die Notaufnahme, um eine mögliche Infektion auszuschließen. «Ich blutete und das war einfach Vorsorge, um sicherzustellen, dass ich nichts habe», sagt Gilles. Noch immer ist er ein wenig überrascht über das, was ihm in der Luxemburger Wildnis passiert ist. «Wenn einen ein Hund oder ein Schwan angreift, dann sieht man es zumindest kommen und hat Zeit wegzulaufen, aber das war ein Angriff vom Himmel", sagt er.