Super 98 Benzin wird ab Mittwoch wieder günstiger

Nachdem am Dienstag bereits der Preis für Super 95 Benzin im Großherzogtum gefallen ist, sinkt nun auch der Literpreis für Super 98 Benzin an den Tankstellen in Luxemburg. Ab Mittwoch, 0 Uhr, werden an den Zapfsäulen des Landes dann 1,648 Euro pro Liter Super 98 Benzin aufgerufen – also 1,8 Cent weniger.

Der Dieselpreis bleibt von den Preissenkungen unberührt.

(L'essentiel)