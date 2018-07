Luxemburgs Flüsse hundertfach verschmutzt

Eine gelbliche Farbe, ein violetter Schimmer an der Oberfläche oder trübes Wasser: Verschmutzungen sind in den Flüssen Luxemburgs keine Seltenheit. Im Jahr 2017 wurden 101 Verschmutzungen gezählt, erklärt Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) am Freitag in einer parlamentarischen Antwort.

In einem Drittel der Fälle (33) wurde die Verschmutzung durch Kohlenwasserstoffe verursacht. Schwebstoffe von Baustellen und die Einleitung von Abwasser waren mit jeweils 15 Schadstoffen am zweithäufigsten für die Verschmutzung von Fließgewässern verantwortlich. Auch Gülle (11) und Milch (6) waren des Öfteren Ursache. Wie Dieschbourg betont, sind vor allem jene Flüsse betroffen, die durch städtische Gebiete fließen. Im vergangenen Jahr waren die Alzette und der Diddelengerbaach (Ruisseau des Quatre Moulins) am stärksten verschmutzt.

Neben der chemischen Verunreinigung sind auch viele Abfälle in den Wasserstraßen des Landes zu finden. Im vergangenen März wurde am Weltwassertag eine Aufräumaktion an den Ufern und in den Gewässern der Alzette organisiert. Unter den gefundenen Abfällen sind kleine Lebensmittelverpackungen (Süßigkeiten, Chips, usw.) am häufigsten. Es folgen Einweg-Plastiktüten und Plastikflaschen. 65 Prozent aller gesammelten Abfälle stammten aus diesen Quellen.

(L'essentiel)