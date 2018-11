Steinewerfer bekommt drei Jahre auf Bewährung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der junge Mann, der am 1. September 2016 vorbeifahrende Autos auf der A13 mit Steinen beworfen hatte, wurde am Montag in erster Instanz zu einer 36-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er einer Versicherung und einem Geschädigten etwa 1800 Euro erstatten. Das berichten mehrere Luxemburger Medien.

Die Bewährungsstrafe gegen Sam G. ist allerdings mit mehreren Auflagen verbunden. So muss sich der Verurteilte in psychiatrische Behandlung begeben, sowie sich einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz suchen.

Psychiatrisches Gutachten

Zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen hatte der Mann an seinem 18. Geburtstag nach einem Besuch auf der Schueberfouer insgesamt 19 etwa 300 Gramm schwere Steine auf die Autobahn zwischen Kayl und Schifflingen geschleudert – drei davon trafen ein Auto. Verletzt wurde durch die Aktion glücklicherweise niemand. Als Grund für die Tat gab Sam G. an, «nichts anderes zu tun gehabt» zu haben.

Ein Gutachter stellte fest, dass der junge Mann Züge einer dissozialen Persönlichkeitsstörung aufweise, einen sehr niedrigen Intelligenzquotienten habe (81). Zudem soll er einen gewalttätigen Vater gehabt haben. All das mache ihn aber nicht unverantwortlich für die Tat.

(sw/L'essentiel)