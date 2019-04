Luxemburg klärt über Angststörungen auf

«Am Luxemburger Bahnhof kursieren Falschmeldungen.» Flyer, die an die vielen Pendler und Einwohner verteilt werden und Krankheiten verharmlosen. «Soyez libre de la dépression en trois minutes», «Befreien Sie sich von der Depression in drei Minuten.» «Wenn Menschen solche Informationen in ihren Briefkästen finden und das für bare Münze nehmen, haben wir ein Problem», gibt Dr. Fränz D'Onghia zu Bedenken. Depressionen und Angststörungen sind ernst zu nehmende Krankheiten. Das braucht seine Zeit.»

Woran erkenne ich, dass ich selber von einer Angststörung betroffen bin? Auf der Website Woran erkenne ich, dass ich selber von einer Angststörung betroffen bin? Auf der Website angststoerungen.lu gibt es die Möglichkeit, einen Test in Form eines ausführlichen Fragebogens zu machen. Allein der Fragebogen zum Thema Depression sei laut Dr. Juliana D'Alimonte knapp 12.000 Mal aufgerufen worden. «Dabei zeigte sich, dass 26 Prozent der Teilnehmer augenscheinlich von einer leichten und 34 Prozent von einer mittelschweren Depression betroffen sein könnten», so D'Alimonte.

Jede vierte bis fünfte Person leidet einmal in ihrem Leben an einer Angststörung. Dies teilten Vertreter der landesweit iniziierten Kampagne «Angscht – Komm mir schwätzen driwwer» am Donnerstag in Bartringen mit. «Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit etwa 260 Millionen Menschen an einer psychischen Störung leiden», sagte die Psychologin Elisabeth Seimetz. «Luxemburg ist da nicht außen vor, deshalb ist es wichtig, jetzt zu handeln.» 50 Prozent der Angststörungen würden sich noch vor dem elften Lebensjahr entwickeln, 75 Prozent der psychischen Störungen vor dem 21. Lebensjahr.

Bei dem Treffen im «Centre national de prévention des maladies mentales – La Ligue», einer Einrichtung zur Prävention psychischer Erkrankungen, die dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, machten die Teilnehmer deutlich, dass über Krankheiten wie Depression und Angststörungen offen geredet werden müsse. «Diesen Fake News auf Luxemburgs Straßen muss der Garaus gemacht werden», sagte D'Onghi, Direktor des Präventionszentrums, verärgert.



«Vor allem in den Bereichen Prävention und Entstigmatisierung haben wir Nachholbedarf. Erst wenn wir in einem Klima leben und arbeiten, in dem sich niemand für psychische Erkrankungen schämen muss, werden Ursachenbekämpfung und Prävention erfolgreich sein», sagte Elisabeth Seimetz.

Die Kampagne «Angscht: Komm mir schwätzen driwwer» reiht sich ein in den Nationalen Suizidpräventionsplan für Luxemburg (2015-2019) und folgt auf die erste Kampagne zur Sensibilisierung zum Thema Depression, die am 28. November 2017 gestartet wurde. Zu den Zielen gehöre, das Wissen über Angststörungen in der Bevölkerung zu vergrößern, über Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären und das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu stärken, «dass die Angststörung eine richtige Krankheit ist», so Seimetz. «Angststörungen und Panikattacken gehören zu den häufigsten Krankheiten.»

Ab kommender Woche bieten die Spezialisten Seminare und Workshops zum Thema Angststörung in Schulen und Unternehmen an. Neben der Website umfasst die Kampagne verschiedene Plakate und Informationsbroschüren über die Krankheit, Flyer zum Mitnehmen in Bussen, Schulen und Unternehmen, Banner für Webseiten und eine Wanderausstellung.

