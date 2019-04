«Er war ein bisschen der Vater von uns allen»

Der Tod von Großherzog Jean bestimmte am Dienstag nicht nur die Schlagzeilen der Luxemburger Medien, sondern beschäftige auch viele Luxemburger. Viele waren von der traurigen Nachricht, dass der Mann, der das Land bis ins Jahr 2000 regiert hatte, nicht mehr lebt, sehr betroffen.

«Das sind natürlich keine schöne Neuigkeiten. Er war eine Symbolfigur für das ganze Land und ein bisschen wie der Vater von uns allen», sagt der 29 Jahre alte Thibaut. Sylvie, die gegenüber des großherzoglichen Palastes ein Geschäft betreibt, sagt, dass sie der Tod des Großherzogs sehr bewege: «Da wir hier so nahe sind, fühlen wir uns fast schon persönlich betroffen. Wir haben nicht wirklich damit gerechnet. Erst neulich habe ich noch gelesen, dass es ihm wieder besser geht.». Die 42-jährige Carla ist «einfach nur traurig. Er war eine sehr wichtige Person, die für das Land gekämpft hat.»

«Ich hoffe, er hatte zuletzt ein friedliches Leben»

Ähnlich geht es Esther, 44: «In den 20 Jahren, die ich in Luxemburg gelebt habe, habe ich die großherzogliche Familie kennengelernt. Er war ein Mensch, der immer freundlich war und ein offenes Ohr hatte. Er hat sehr schwierige Zeiten durchgemacht. Ich hoffe, dass er in den letzten Jahren ein friedliches Leben hatte.»

Nikola, 29, erinnert sich an die Zeit, in der Jean noch als Großherzog im Amt war: «Er hat viel zum Wiederaufbau Luxemburgs beigetragen, hat es aber nie an die große Glocke gehängt. Er war ein sehr diskreter Regent.» Der 25 Jahre alte Elektriker Leandro hat einmal eine Reparatur im Palast durchgeführt. Er will während der Beerdigung, die für den 4. Mai geplant ist, für Jean beten.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)