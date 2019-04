Psychisch labiler Polizist ist noch krankgeschrieben

Vor rund drei Wochen hatte sich ein Mann nach einem Ehestreit in seinem Haus eingeschlossen und damit gedroht, die Wohnung in die Luft zu jagen. Der Einsatz in Zessingen hatte mehrere Stunden gedauert. Der Mann war selbst ein Mitglied der Police Grand-Ducale. Schließlich konnte die Polizei den Einsatz erfolgreich beenden, der Mann wurde bewusstlos vorgefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Informationen von L'essentiel ist der Mann nach wie vor krank geschrieben, die Untersuchung läuft derzeit. Eine heikle Untersuchung angesichts des «psychischen Zustandes» des Verdächtigen zum Zeitpunkt der Ereignisse, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Tatsache, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Polizisten handele, gebe sicherlich ein gewisses Echo, beeinflusse seinen Fall jedoch juristisch nicht: «Das Strafgesetzbuch unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Berufsgruppen, mit Ausnahme von bestimmten Straftaten. Dies ist hier nicht der Fall.»

«Polizisten sind ein Abbild der Gesellschaft.»

Was die «vorbildhafte Verantwortung» der großherzoglichen Polizei betrifft, so heißt es von Seiten der Polizei: «Polizisten sind ein Abbild der Gesellschaft. Es kann vorkommen, dass eine Person psychische Probleme hat. Sobald jemand Polizist ist, sind eben alle interessiert, aber er gilt als unschuldig. Das bedeutet jedoch nicht, dass es Freifahrtscheine gibt. Fälle, in die Polizisten involviert sind, werden wie alle anderen behandelt», sagt Donat Donven, stellvertretender Generaldirektor der großherzoglichen Polizei.

Die Untersuchung konzentriert sich derzeit darauf, ob sich Sprengstoffe in der Wohnung befanden. In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei daran, dass «ein Polizeibeamter, wie jeder andere Bürger, kein Recht hat, explosive Materialien zu besitzen». Besitz von Sprengstoff wird mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahren und einer Geldstrafe von 25.000 bis einer Million Euro belegt.

