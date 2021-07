Die A1 ist am Wochenende teils komplett gesperrt

Wegen einer Baustelle wird die Autobahn A1 an diesem Wochenende von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, teilweise komplett gesperrt. Wie die Straßenverwaltung am Freitag mitteilt, wird zwischen den Anschlussstellen Munsbach und Senningerberg die Deckschicht erneuert. Der Verkehr in Richtung Gasperich wird demnach über die Anschlussstelle Munsbach, die CR132, die N1 und die Anschlussstelle Senningerberg zurück auf die A1 umgeleitet.

Der von der CR132 kommende Verkehr in Richtung A1 nach Gasperich wird über die Anschlussstelle Munsbach, die CR132, die N1 und die Anschlussstelle Senningerberg umgeleitet. Der Verkehr vom Kreisverkehr Cargo-Center in Richtung A1 in Richtung Gasperich wird über das Autobahnkreuz Cargo-Center, die A1, das Autobahnkreuz Munsbach, die CR132, die N1 und das Autobahnkreuz Senningerberg umgeleitet.

A1 Richtung Croix de Gasperich tëscht Afaart Munsbach an Cargo-Center

Entretiensaarbechten, Opfahrtspur gespaart, vun 02.07.2021 19:00 Auer bis 05.07.2021 06:00 Auer #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) June 30, 2021

(nc/L'essentiel)