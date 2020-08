Stadt schafft 46 Parkhausplätze für Räder

Luxemburg-Stadt hat beschlossen, sich für Radfahrer mehr einzusetzen. Auch wenn die Arbeit insgesamt einige Zeit in Anspruch nehmen wird, das Mobilitätsministerium hat einige Straßen - zumindest zeitweise - für den Autoverkehr gesperrt, die Stadt scheint also wirklich auf dem richtigen Weg zu sein. Die Hauptstadt bestätigte am Mittwochmorgen, dass das kürzlich renovierte Parkhaus Fort Neipperg nun über eigene Fahrradstellplätze auf Ebene 00 verfügt.

Das Parkhaus Fort Neipperg befindet sich im Stadtteil Gare de Luxembourg zwischen der Rue du Fort Neipperg und der Rue du Chemin de Fer und ist ein strategischer Standort für diejenigen, die in der Nähe des Hauptbahnhofs der Hauptstadt parken möchten. Es ist jetzt mit Gepäckträgern für bis zu 46 Fahrräder ausgestattet. Die Stadt Luxemburg erklärt, dass die Fahrräder nicht nur sicher sondern auch «vor schlechtem Wetter geschützt ist».

(fl/L'essentiel)