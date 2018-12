«EU ist mehr als zum Shoppen nach Trier fahren»

Die Luxemburger bereiten sich auf die nächste Wahl vor: Am 26. Mai werden die Vertreter im Europaparlament bestimmt. Während für Luxemburger – auch solche mit doppelter Staatsbürgerschaft – eine Wahlpflicht besteht, können sich Staatsangehörige anderer europäischer Länder mit Wohnsitz im Großherzogtum entscheiden, ob sie ihre Stimme für Luxemburg oder für Vertreter ihres Herkunftslandes abgeben.

Wahlberechtigt ist, wer...?



... zum Tag der Wahl am 26. Mai mindestens 18 Jahre alt ist.

... in Luxemburg wohnhaft und ins Wählerverzeichnis eingetragen ist.

... sich bis zum 28. Februar, 17 Uhr, ins Wählerverzeichnis hat eintragen lassen.

... die Wahlberechtigung nicht bereits aberkannt bekommen hat. Die EU-Wahl und der Brexit



Derzeit laufe auch in Großbritannien eine Kampagne, die den Bürgern erklärt, wie sie an der EU-Wahl teilnehmen können, sagt Christoph Schroeder, Leiter des Informationsbüros des Europäischen Parlamentes in Luxemburg. Sollte der Brexit bis zum Wahltag, am 26. Mai, jedoch schon abgeschlossen sein, würden alle Wähler aus Großbritannien automatisch von den Wählerlisten gestrichen.

Um die generelle Wahlbeteiligung unter dieser Wählergruppe zu erhöhen, hat sich das Großherzogtum bereits zur Gemeindewahl 2017 ein neues Konzept ausgedacht: «Um möglichst viele zu erreichen, haben wir Multiplikatoren ins Boot geholt», sagt Corinne Cahen. Diese hätten sozusagen «Arbeit an der Basis» geleistet, erklärt die Familien- und Integrationsministerin. 230 engagierte Freiwillige aus Vereinen, Assoziationen und Gemeinden aus verschiedenen Nationalitäten haben für die Wichtigkeit der Kommunalwahl 2017 geworben. Dies soll nun auch für die EU-Wahl im Mai 2019 passieren. Eine entsprechende Kampagne, die in Zusammenarbeit mit dem Informationsbüro des Europäischen Parlamentes in Luxemburg entstanden ist, startet am Montag, 17. Dezember.

«Kein abstraktes Konstrukt, sondern Alltag»

Um an der Wahl teilnehmen zu können, ist es für europäische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Luxemburg nötig, sich bis zum 28. Februar 2019, bis spätestens 17 Uhr, ins Wählerverzeichnis eintragen zu lassen. Luxemburgische Staatsangehörige sind automatisch registriert. Man kann sich entweder persönlich in der Gemeinde eintragen lassen – hierfür benötigt man seinen Ausweis oder Reisepass und muss einige Unterlagen von der Gemeinde ausfüllen – oder kann sich erstmal auch online über www.guichet.lu/inseu für die Europawahl registrieren.

Informationsbroschüren zur EU-Wahl sind auf den zehn meistvertretenen Sprachen in Luxemburg geschrieben. Auch die Webseite jepeuxvoter.lu ist auf fünf Sprachen abrufbar. «Wir wollen vermitteln, dass die EU nicht ein abstraktes Konstrukt ist, sondern im Alltag von jedem wichtig ist», sagt Cahen. Sich politisch für das Land zu interessieren, in dem man lebt, sei ein Zeichen für Integration.

«In der EU zu sein, bedeutet mehr als in Trier und Metz einkaufen gehen zu können», sagt Christoph Schroeder, Leiter des Informationsbüros des Europäischen Parlamentes in Luxemburg. Er glaubt, dass es eine sehr politisch aufgeladene Wahlkampagne werden könnte, angesichts der aktuellen Situation der EU und der Welt. «In Zeiten von Trump, Brexit und Fake-News geht es ums Eingemachte. Die Frage wird sein: Können wir noch so zusammenleben wie bisher? Als Demokraten müssen wir aufstehen und für unsere Freiheit einstehen und am Schluss werden auch die Kandidaten sehen, ob sie mit ihren Plänen bei den Bürgern ankommen.»

(sb/L'essentiel)